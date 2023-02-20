Кардиолог назвал симптомы и причины аритмии

Аритмия сердца может быть вызвана гипертонической болезнью, воспалительными процессами, анемией и другими состояниями. Об этом в субботу, 18 февраля, рассказал "Известиям" врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов, передает Day.Az.

Как уточнил специалист, аритмия сопровождается изменением регулярности, частоты и ритмичности сердечных сокращений. Человек может ощущать эти нарушения в виде учащенного сердцебиения, дискомфорта в груди, замирания сердца, слабости, головокружения, удушья и потери сознания.

Основная причина аритмии - кардиологические патологии, при которых изменяется структура сердца. Это состояние может быть спровоцировано гипертонической болезнью, воспалительными процессами, врожденными и приобретенными пороками сердца, кардиальной миопатией, ишемической болезнью сердца.

"Аритмия может возникнуть на фоне приема некоторых лекарственных препаратов. Также известно, что люди с вредными привычками, такими как курение, употребление алкоголя, наркотиков, сталкиваются с аритмией гораздо чаще. Даже избыток или недостаток в организме калия, магния и других элементов иногда приводит к этой патологии", - предупредил Соколов.

По словам врача, факторами развития аритмии являются заболевания щитовидной железы, наследственность, снижение уровня сахара в крови, избыточный вес, железодефицитная анемия, гормональные сбои, повышение уровня холестерина, остеохондроз.

Кардиолог подчеркнул, что прежде чем приступать к лечению, нужно выявить причину появления аритмии. Необходимо обратиться к специалисту, который проведет ЭКГ и даст рекомендации по подбору препаратов и терапии.

"Всё зависит от степени заболевания - врач назначает либо консервативный метод лечения с помощью медикаментов, либо кардиохирургическое вмешательство. После определения диагноза кардиолог-аритмолог при необходимости может направить пациента на имплантацию кардиовертера-дефибриллятора (ИКД), электрокардиостимуляцию или радиочастотную абляцию", - добавил Соколов.