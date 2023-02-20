Частые кровотечения из носа могут указывать на рак

Регулярные носовые кровотечения могут свидетельствовать о гипертонии и развитии злокачественных опухолей, сообщила News.Ru врач-отоларинголог Алина Титкова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Незначительные редкие кровотечения из носа не должны вызывать опасений, их может спровоцировать резкий скачок артериального давления, стресс или переутомление. Но в некоторых случаях кровь их носа указывает на более серьезные проблемы со здоровьем.

"Примерно в 15% случаев причинами кровотечений из носа могут быть доброкачественные и злокачественные (раковые) новообразования (папилломы, саркома), травмы, а также характерные заболевания, такие как юношеская ангиофиброма носоглотки", - предупредила врач.

Если кровотечения беспокоят регулярно, это повод для обращения к терапевту, который назначит необходимые обследования. Если кровь из носа пошла дома, то ни в коем случае нельзя пытаться остановить ее, запрокинув голову. Если кровотечение вызвано гипертонией, то купировать его можно только в медицинском учреждении.