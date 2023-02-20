Естественный иммунитет на 88,9% превосходит вакцины

Авторитетнейший в медицинских кругах журнал The Lancet обнародовал информацию о том, что приобретенный в результате перенесенного коронавируса иммунитет многократно превышает уровень защиты, которую может гарантировать любая мРНК-вакцина (Moderna и Pfizer-BioNTech), передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Исследователи провели систематический обзор и метаанализ 65 работ из разных стран и предоставили неопровержимые доказательства того, о чем уже заговорили врачи всего мира.

Председатель и главный советник по судебным разбирательствам Children's Health Defense Роберт Кеннеди-младший подчеркнул: "Только цунами пропаганды и цензуры со стороны фармацевтического картеля и контролируемых СМИ убедили общественность в том, что Pfizer и Moderna лучше защищают человеческую иммунную систему, чем Бог и эволюция".

Выяснилось, что естественный иммунитет был по крайней мере на 88,9% эффективнее в случаях тяжелых госпитализаций для всех вариантов ковида. Он был более стойким и ослабевал медленнее, чем после двух доз мРНК-вакцины

Полученный после болезни иммунитет обеспечил 78,6% защиту от повторного заражения для всех вариантов, кроме "Омикрон" ВА.1. Для которого защита составила 45,3%.

По данным Консультативного комитета Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на октябрь 2022 года приобретенный вакциной иммунитет после двух или трех инъекций через полгода падает до нуля, а затем становится отрицательным.

Кеннеди также заявил, что в начале пандемии коронавируса расчеты смертности от инфекции были преувеличены в 20 раз.