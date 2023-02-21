Тренер предупредил об опасности спортивного питания

Чемпион Европы по легкой атлетике и фитнес-тренер с 17-летним стажем Максим Бабенко-Кудрявцев в разговоре с корреспондентом "Ленты.ру" предупредил об опасности употребления спортивного питания без консультаций со специалистами, передает Day.Az.

"Даже витамины должны приниматься по рекомендации врачей после сдачи необходимых анализов. Жрать самостоятельно ничего не надо, это очень чревато. Вы нагружаете почки, печень, желудочно-кишечный тракт. Любое даже самое безобидное на вид спортивное питание должно подбираться специалистом", - рассказал Бабенко-Кудрявцев.

Тренер также добавил, что люди, занимающиеся фитнесом, могут вполне обойтись без спортивного питания. "Вам не потребуются никакие посторонние вещества, все есть в еде, если продукты качественные", - отметил он.