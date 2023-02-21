Вирусолог назвал сроки превращения COVID-19 в сезонное заболевание

Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев предположил, когда коронавирус станет сезонным заболеванием. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Малышев назвал сроки превращения COVID-19 в сезонное заболевание и заявил, что вирус станет таким в 2024 году. По его мнению, текущий год "еще можно засчитать за ковидом".

Специалист объяснил, что пришел к этим выводам, опираясь на актуальные тенденции. По его мнению, новые штаммы коронавируса распространяются быстрее, а тяжесть заболевания становится меньше.

"Пока мы видим, что сейчас особо не похож. Когда у нас четко сезонные заболевания? Это конец осени, зима, начало весны", - заключил врач.