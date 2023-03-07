Терапевт призвал запивать таблетки только водой

Врач-терапевт магаданской поликлиники №2 Зандан Доржиев посоветовал запивать таблетки только водой и ничем другим.

В беседе с Pravda.Ru специалист указал на то, что выписанные врачом лекарства нужно не только принимать вовремя, но также правильно их запивать, иначе их эффективность может измениться как в большую, так и в меньшую сторону, передает Day.Az.

Он пояснил, что во фруктовых соках много кислоты, способной оказывать негативное воздействие на препараты из группы антацидных, содержащих фруктовые кислоты. Если запивать соками жаропонижающие средства, то их эффективность, напротив, может вырасти. Не стоит запивать гормональные контрацептивы грейпфрутовым соком, поскольку он снижает их действие, также не стоит запивать этим соком лекарства от сердца.

Не следует запивать лекарства чаем, поскольку в нем содержится танин, который образует с некоторыми действующими веществами лекарства нерастворимые соединения, а это снижает их эффект и увеличивает нагрузку на печень. Успокоительные не стоит запивать кофе, поскольку они изменяют свойства на противоположные и оказывают возбуждающее воздействие. Эффективность лекарств падает при их запивании киселем, молоком не стоит запивать препараты против язвы.

Врач подчеркнул, что никакие лекарства нельзя запивать алкоголем и сочетать со спиртными напитками, потому что они резко усиливают или ослабляют действие ряда препаратов и способствуют образованию токсических соединений в организме. Доржиев подчеркнул, что особенно опасно сочетать алкоголь с болеутоляющими.

Запивать лекарства следует только водой. По словам врача, это идеальный и безопасный вариант.