Диетолог рассказал, какие напитки сгущают кровь

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что алкогольные, а также сладкие и соленые напитки сгущают кровь. Об этом сообщает "Москва 24", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметил врач, сгущение крови может привести к образованию тромбов, притом, что система свертывания крови защищает человека от кровопотери.

"Но если она (система свертывания крови. - "Газета.Ru") слишком активна, то кровь может свертываться в сосудах без всякого дефекта их стенки. Тогда будет образовываться тромб", - уточнил Гинзбург.