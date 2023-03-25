Гепатолог объяснила, почему «чистить» печень бессмысленно

Чистка печени - бессмысленное занятие, так как этот орган сам по себе предназначен для очищения и не может чем-то "забиться". Кроме того, способы, которые люди используют в попытках оздоровиться, лишь создают лишнюю нагрузку на желчевыводящие пути. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доцент СПбГУ, главный врач клиники "ЭКСПЕРТ" Мария Прашнова, передает Day.Az.

"Печень - главный очищающий орган. "Забиться" она никак не может, она способна к самоочищению. Исключение - декомпенсация цирроза, но тут реальная "чистка" лишь одна - пересадка новой печени", - пояснила она.

Чаще всего "чистка" печени народными средствами подразумевает прием желчегонных препаратов, но встречаются и более интересные способы.

"Например, для очищения печени пьют оливковое масло - если еще к нему добавить лимонный сок, то со стулом выйдут довольно крупные "камни". Вот их нерадивые "целители" представляют как камни, что вышли из печени. А на самом деле это" кусочки мыла", которые образуются в кишечнике под действием пищеварительных ферментов на смесь оливкового масла и лимонного сока. И никакого отношения к печени не имеют", - поясняет Прашнова.

Кроме того, потребление большого количества масла создает избыточную нагрузку на желчевыводящие пути.

"В желчи есть соли желчных кислот. Именно они эмульгируют жиры из нашей пищи - без этого наш кишечник не может усвоить и сами жиры, и жирорастворимые витамины. И когда мы активно пьем масло, поставляя одномоментно большое количество жиров в ЖКТ, желчевыводящие пути не справляются. Они работают с одной скоростью и не могут потакать нашим прихотям. В итоге необработанные жиры "ждут" обработки - появляется чувство тяжести, тошноты. Или кишечник не хочет связываться с неэмульгированными жирами и "выбрасывает" это все в унитаз", - добавила Прашнова.

Для нормальной работы печени достаточно рационального питания, вкючающего достаточное количество клетчатки и жиров, поддержания здорового веса и активного образа жизни.