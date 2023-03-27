Диетолог рассказала об опасных последствиях запивания холодной водой пищи

Запивать пищу холодной водой опасно, это нарушает температуру внутри желудочно-кишечного тракта. О последствиях приема жидкости во время еды этом в интервью "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она объяснила, что во время пищеварительного процесса температура внутри ЖКТ становится выше, чем это бывает в обычном состоянии. А после попадания еды в желудок и кишечник внутри начинается активное кровоснабжение, которое помогает переварить пищу.

"Ледяная вода притупляет эти процессы, поэтому еда не будет перевариваться и расщепляться на ферменты так, как это нужно", - заявила Лазуренко.

Людям с проблемами желудка запивать еду в принципе нежелательно. Если у человека гастрит, гастродуоденит, синдром избыточного бактериального роста, раздраженного кишечника или дисбиоз, то из-за попадания жидкости часть продуктов не сможет усвоиться, подчеркнула врач.

Если же у человека нет проблем с ЖКТ, то выбор напитков он делает индивидуально. Но нужно знать несколько нюансов. Например, кофе, сок, смузи - самостоятельная пища. Если человек запивает еду такими напитками, то к белкам, жирам и углеводам добавляется дополнительная порция углеводов, подчеркнула диетолог.