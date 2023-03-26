Ученые нашли новый признак приближения деменции

Ученые из Университета Брауна выяснили, что послеоперационный делирий (галлюцинации, нарушение восприятия) может предшествовать ускоренному снижению когнитивных функций у пожилых людей. Исследование опубликовано в JAMA Internal Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе исследования ученые наблюдали за 560 взрослыми в возрасте 70 лет и старше. Их умственные способности оценивали каждые шесть месяцев в течение 36 месяцев, а затем ежегодно в течение шести лет.

Делирий - измененное психическое состояние, сопровождающееся спутанностью сознания и дезориентацией. Исследователи обнаружили, что у переживших послеоперационный делирий пожилых умственные способности снижались на 40% быстрее по сравнению с теми, у кого делирия не было.

Эти результаты позволяют предположить, что послеоперационный делирий может способствовать снижению когнитивных функций и даже развитию слабоумия. Также возможно, что делирий просто чаще встречается у тех, кто и так подвержен более быстрому снижению умственных способностей. Чтобы выяснить его последствия необходимы дальнейшие исследования.