Кардиолог объяснила, почему кровь внезапно становится густой

Стресс и отсутствие отдыха приводят к тромбозу и сгущению крови. Об этом сообщила в своем Telegram-канале кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ведь то и дело кто-то умер от того, что тромб оторвался. Почему он оторвался? Потому что кровь густая и надо ее разжижать", - написала Кореневич и подчеркнула, что риск тромбозов надо снижать, чтобы не случился тромбоз, инфаркт, инсульт или это не привело к летальному исходу.

По словам кардиолога, для снижения риска тромбоза практически до нуля людям с хорошим здоровьем достаточно регулярно двигаться, правильно питаться, серьезно относится к отдыху.

Она отметила, что у ее пациентов к жалобам на тромбозы и инфаркты привели стрессовые состояния "и полное игнорирование отдыха и расслабления".

При высоком риске тромбозов решение снижать его с помощью лекарств принимает только врач после полного кардиологического обследования, предупредила она.

В таком случае пациент должен быть готов к изменению образа жизни, в частности, важно увеличивать физическую активность, снижать вес, сахар, холестерин, давление, избавляться от вредных привычек (курение, алкоголь), научиться расслабляться и повышать стрессоустойчивость, указала кандидат медицинских наук и предостерегла от "народных методов" лечения.