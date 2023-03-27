Названа одна из причин головных болей и бессонницы

Чай содержит множество полезных веществ, однако его употребление может привести к некоторым негативным последствиям, например, бессоннице, тревожности, головной боли и недостатку железа. Об этом "Газете.Ru" рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Светлана Павличенко, передает Day.Az.

По словам эксперта, в чаях содержится большое количество аминокислот, витаминов, минералов и полифенолов - активных метаболитов, полезных для здоровья человека. Они являются мощными антиоксидантами, защищаю растения от УФ облучения, борются с микроорганизмами.

"Антиоксидантные свойства полифенолов защищают клетки организма от свободных радикалов. Известно, что эти вещества могут снизить риск развития сердечно-сосудистых и некоторых хронических заболеваний, в том числе болезни Паркинсона, Болезни Альцгеймера, диабета 2 типа, некоторых видов рака", - констатировала диетолог.

Врач отметила, что наиболее полезным считается зеленый чай - он содержит больше полифенолов, чем другие виды. Также зеленый чай и чай оолонг содержат большое количество полезного эпигаллокатехина галлата (EGCG) из группы полифенолов.

"EGCG положительно влияет на массу тела и липидный профиль, поскольку снижает уровень триглицеридов в крови. В некоторых странах существуют функциональные напитки, с повышенным содержанием EGCG. Однако их употребление ограничивается рекомендациями употреблять не более 1 бутылки в сутки, поскольку в больших дозах EGCG могут приводить к повреждению печени, негативно влиять на функцию почек и увеличивать риск развития опухолей", - предостерегла Светлана Павличенко.

Что касается черного чая, в нем полифенолов меньше, однако он может уменьшить риск развития кариеса, поскольку содержит фтор. Кроме того, в черном чае содержится небольшое количество теофиллина - метаболита кофеина. Теофиллин влияет на тонус бронхов и сосудов и используется для лечения некоторых заболеваний, в частности болезней легких.

"В чае также содержится кофеин, и именно он может нести опасность для здоровья. Кофеин обладает возбуждающим действием на нервную систему и может вызвать бессонницу, тревожность и неблагоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему при чрезмерном употреблении. Кроме того, употребление большого количества чая может привести к недостатку железа, так как танины, содержащиеся в чае, могут препятствовать всасыванию железа из пищи", - объяснила кандидат наук Павличенко.

Употребление крепкого чая, по словам кардиолога, может привести к передозировке кофеина и других активных веществ, содержащихся в чае.

"Это может, помимо бессонницы и тревожности, вызвать головную боль, а у некоторых людей привести к повышению артериального давления и сердцебиению. Описаны и случаи флюороза на фоне чрезмерного употребления чая. Поэтому, употребление крепкого чая следует ограничивать умеренными количествами и учитывать свои индивидуальные особенности здоровья", - сообщила эксперт.

Она добавила, что обычное употребление чая от 2 до 10 чашек в день не принесет вреда.