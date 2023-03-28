Врач рассказала о новом способе лечения глаукомы

Для лечения глаукомы можно использовать биоразлагаемый имплант, который размещается в глазу и постепенно высвобождает препарат, снижающий внутриглазное давление. Такой подход более удобен для консервативной терапии, чем регулярное использование капель, рассказала "Газете.Ru" заведующая отделением офтальмологии ИМЧ РАН, член комитета по сотрудничеству с европейскими странами Европейского глаукомного общества Ильмира Газизова, передает Day.Az.

"Самым новым методом, пожалуй, можно считать установку биоразлагаемого импланта, который на протяжении какого-то времени высвобождает лекарство. Для лечения глаукомы важно, чтобы пациент пользовался каплями регулярно, но на практике люди часто нарушают режим. Имплант работает по аналогии с инсулиновой помпой - он обеспечивает равномерную подачу препарата, когда повышается внутриглазное давление. Таким образом, пациенту не приходится ничего капать - он спокойно живет, а имплант помогает контролировать внутриглазное давление. Для малоинвазивной терапии это наиболее перспективный метод", - пояснила она.

Крошечный имплант устанавливается под конъюнктиву или внутрь полости глаза. Так как со временем он рассасывается, периодически необходимо устанавливать новый.

"За рубежом сейчас проходят первые этапы клинических исследований. Но, по крайней мере, я лично такой имплант у пациента уже видела. Это был имплант с бримонидином, и, действительно, он довольно хорошо помогал контролировать внутриглазное давление", - добавила Газизова.