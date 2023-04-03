Создана заживляющая раны повязка

Ученые Калифорнийского технологического института (США) спроектировали повязку, способствующую восстановлению тканей. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ученых, проблема хронических ран истощает систему здравоохранения - только в США лечение пациентов обходится в 25 миллиардов долларов в год. Специалисты создали умную повязку, которая контролирует процесс заживления и способствует восстановлению тканей.

Умная повязка создана из гибкого и эластичного полимера, содержащего встроенную электронику и лекарственные препараты. Датчики отслеживают состояние человека, на основе температуры и прочих данных контролируют воспалительный процесс и начало бактериальной инфекции.

Подключенное к смартфону или компьютеру устройство передает данные о состоянии раны и выделяет антибиотик непосредственно к месту лечения. Также повязка может воздействовать на рану электрическим полем низкого уровня, чтобы стимулировать рост тканей.

"Мы продемонстрировали умную повязку на мелких животных", - заявил автор исследования Вэй Гао. По словам ученого, его команда намерена проверить эффективность медицинского устройства на людях.