Кардиолог предупредил об опасном влиянии лишнего веса на сердце

Чем больше индекс массы тела (ИМТ) человека, тем выше риск развития у него фибрилляции предсердий в будущем. Так, у мужчин с ИМТ 40-50 вероятность развития ФП увеличивается в 3,7 раз. О том, к каким опасным заболеваниям может привести лишний вес, "Газете.Ru" рассказал кардиохирург-аритмолог Владимир Ершов, передает Day.Az.

По словам эксперта, лишний вес заставляет сердце работать сильнее и биться чаще, чтобы "перегнать" кровь по всем тканям, в том числе и жировой. Чем выше вес человека, тем больше надо работать сердцу, что в конечном итоге его "изматывает" и провоцирует нарушение ритма.

"Повышенный ИМТ является одной из основных причин развития сердечно-сосудистых осложнений. Наиболее распространенной болезнью сердца в настоящее время является фибрилляция предсердий или так называемая мерцательная аритмия. Это один из самых опасных видов аритмии, при котором сердце бьется хаотично и неравномерно, кровь не покидает сердечные камеры в полном объеме и происходит образование тромбов. В свою очередь, тромбоз может привести к инфаркту или инсульту", - объяснил Ершов.

Как отметил врач, лишний вес - не единственная причина, по которой может развиться фибрилляция предсердий. Так, мерцательная аритмия может также возникнуть из-за таких вредных привычек, как чрезмерное потребление алкоголя, курение.

"Сам по себе лишний вес не является болезнью, но он может стать причиной развития тяжелых заболеваний, в том числе фибрилляции предсердий. Если вовремя не контролировать лишний вес, то это состояние может перерасти в ожирение. Оно в свою очередь приводит к ряду серьезных проблем: многочисленным болезням сердца, сахарному диабету второго типа и другим", - отметил Ершов.

Отследить первые признаки болезни, как объяснил доктор, возможно самостоятельно. Зачастую мерцательная аритмия ощущается как неприятное учащенное сердцебиение, его даже могут выявить умные часы, которые способны регистрировать пульс. Иногда признаком наличия аритмии может быть внезапное появление одышки при физической нагрузке.

Но если фибрилляция предсердий уже диагностирована, крайне важно обращаться к профильным специалистам за квалифицированной помощью. По словам Ершова, мерцательную аритмию возможно полностью вылечить малоинвазивной операцией, радиочастной аблацией, которая на данный момент является наиболее эффективным способом лечения ФП.