Врачи выявили страдающие от кровяного давления области мозга, связанные с деменцией

Ученые выявили области мозга, которые могут способствовать снижению умственных способностей и развитию деменции при повреждении высоким кровяным давлением. Об этом сообщает Европейское общество кардиологов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Высокое кровяное давление является распространенным явлением и встречается у 30% людей во всем мире. Врачам давно известно, что оно способствует слабоумию и нарушению функции мозга. При этом ученые не знали, как именно это происходит и с повреждением каких частей мозга это связано.

Томаш Гузик из Эдинбургского университета и его коллеги решили это выяснить. Для этого они использовали данные МРТ головного мозга более 30 000 участников исследования Британского биобанка, результаты анализа генома и данные, полученные при медицинском обследовании людей. При этом в ходе генетического анализа применялся метод менделевской рандомизации, который позволяет выяснить, действительно ли два факта связаны (генетические особенности и состояние организма), или же это просто совпадение.

Выяснилось, что изменения в девяти частях мозга были связаны с более высоким кровяным давлением и ухудшением когнитивных функций. К ним относятся скорлупа, которая представляет из себя круглую структуру в основании передней части мозга, отвечающую за регулирование движения и влияющую на различные типы обучения. Кроме того, был затронут передний таламический путь, передняя часть лучистого венца и передняя часть внутренней капсулы. Все эти области так или иначе ответственны за передачу сигналов между разными частями мозга. Таламический путь участвует в планировании повседневных задач, в то время как две другие области участвуют в принятии решений и управлении эмоциями.

Изменения в этих областях приводили к уменьшению объема мозговой ткани и площади поверхности коры, а также ухудшению связей между различными частями мозга и изменению показателей его активности.

Авторы надеются, что их выводы помогут разработать способы предотвращения деменции.