Выявлена связь между экземой и остеоартритом

Американские ученые выявили связь между наличием экземы и остеоартритом. Оказалось, что атопическое заболевание увеличивает риск развития болезни суставов на 58 процентов. Результаты работы опубликованы в журнале Annals of the Rheumatic Diseases, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В процессе исследования специалисты изучили данные 117 тысяч человек с атопическим заболеванием (аллергической астмой или экземой) со средним возрастом 52 года и более миллиона человек без заболевания. После корректировки данных в течение среднего периода наблюдения в восемь лет риск остеоартрита был на 58 выше у пациентов с атопическим заболеванием.

При этом у 11 тысяч человек, страдающих только аллергической астмой, вероятность развития остеоартрита в течение 8 лет была на 83 процента выше, чем у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) - заболеванием легких, которое не связано с аллергией.