Назван новый фактор риска развития болезни Паркинсона у женщин

Ученые из клиники Мейо в Нью-Йорке выяснили, что удаление яичников в молодом возрасте может повысить риск болезни Паркинсона.

Результаты опубликованы в JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследование были включены данные 2750 женщин, перенесших операцию по удалению обоих яичников из-за эндометриоза, кисты или для предотвращения рака. Их сравнили с контрольной группой из 2749 женщин, не перенесших операцию.

Риск развития болезни Паркинсона был выше у женщин, которые перенесли операцию. При этом риск снижался, если женщины получали эстроген до 50 лет.

В исследовании отмечается, что болезнь Паркинсона в два раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин. По словам авторов, это может означать, что при удалении яичников повышенный риск связан с потерей эстрогена и других гормонов.

Исследователи заявили, что результаты подтверждают текущие рекомендации, согласно которым женщинам со средним риском развития рака яичников не следует удалять оба яичника, чтобы предотвратить его. Тем, у кого есть вариант гена с высоким риском развития рака яичников, может быть рекомендовано удаление яичников вместе с послеоперационной терапией эстрогенами до 50 или 51 года.