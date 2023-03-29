Невролог о причинах появления панических атак

Спровоцировать паническую атаку может сильный стресс или нахождение в незнакомом месте. Однако испытать ее можно даже в состоянии полного покоя, рассказала врач-невролог, профессор кафедры неврологии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Шиндряева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она добавила, что панические атаки также могут вызвать пребывание в замкнутом пространстве или общественном транспорте, громкие звуки, алкоголь или курение. При этом триггеры панических атак у каждого пациента свои. Ими могут стать новый необычный вкус, телефонные звонки и секс.

"Коварство панических атак в том, что очень часто они возникают в состоянии полного покоя и даже во сне", - сказала эксперт "Газете.Ru".

Невролог пояснила, что так организм сбрасывает накопленное за день напряжение, если другого выхода ему нет.