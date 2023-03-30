Врач рассказала о лечении ряда болезней смехом

Смех положительно влияет на здоровье и используется врачами в разных областях медицины, как средство лечения. О том, при каких заболеваниях помогает смех "Известиям" 30 марта рассказала эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Во многих областях медицины лечение смехом дает неплохие результаты. Например, у пациентов с ревматоидным артритом смехотерапия стимулирует регенерацию хрящевой ткани и снижение воспаления. Сеансы помогают людям с бессонницей и депрессией, а у больных шизофренией смягчают реакцию на стресс. У пациентов со злокачественными новообразованиями смехотерапия повышает качество жизни, у больных туберкулезом легких - улучшает функцию внешнего дыхания, а при диабете - положительно влияет на уровень гликемии", - рассказала Демьяновская.

Она также поделилась результатами исследования, согласно которым 20-секундный смех по благотворному воздействию на сердечно-сосудистую систему равносилен трехминутной напряженной работе на тренажере.

"Японские врачи, обследовав 14 233 людей, пришли к выводу, что в группе весельчаков процент функциональных нарушений и инвалидности ниже, чем в группе тех, кто смеется редко. К тому же любители посмеяться реже умирают от сердечно-сосудистых болезней, сообщают данные исследований", - рассказала врач.

Так, по ее словам, во время смеха в организме повышается уровень серотонина и дофамина - гормонов, ответственных за хорошее настроение, концентрацию внимания, мотивацию и активность. Кроме того, смех - своего рода дыхательное упражнение.

Демьяновская также отметила, что смех бывает непроизвольный и контролируемый. Непроизвольный возникает у человека, например, после сильного нервного напряжения, как реакция на благополучный исход ситуации. Контролируемый, или произвольный, - это осознанное выражение радости, знак хорошего настроения и символ праздника.