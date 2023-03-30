Врачи описали новое заболевание, которое развивается у 30% женщин после кесарева сечения

Ученые из Университета Амстердама описали новое заболевание, которое развивается у 30% женщин после кесарева сечения. Исследование опубликовано в JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Более 30% женщин, рожавших с помощью кесарева сечения, длительно страдают от симптомов, включающих боль в животе и проблемы с фертильностью. Эти симптомы вызваны аномальным рубцом на матке. До сих пор не существовало единого определения состояния, объединяющего эти симптомы. Это делало невозможным проведение исследований по лечению.

Всего в новом исследовании принял участие 31 международный эксперт от США до Китая. Каждый из них занимался лечением не менее 50 женщин с жалобами после кесарева сечения и описали характерные симптомы. Новое заболевание получило название рубцового расстройства после кесарева сечения (CSDi). Благодаря исследованию женщины смогут быстрее получить помощь при возникновении симптомов.

Ученые считают, что женщины должны быть проинформированы о существовании заболевания до проведения кесарева сечения, чтобы они могли, если это возможно, учитывать это в процессе принятия решения.