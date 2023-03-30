Названа самая частая причина смерти во сне

Врач-кардиолог Валентина Байдина назвала самую частую причину смерти во сне. Ее слова приводит издание "Доктор Питер", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, во сне люди умирают от ишемических и геморрагических инсультов из-за смен фаз сна - быстрой и медленной. "Переход из одной фазы в другую дает достаточно серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему: меняется ритм сокращений сердечной мышцы, артериальное давление и так далее. Если у человека есть проблемы с сердцем, такая нагрузка может оказаться фатальной и привести к инфаркту или инсульту", - объяснила специалистка.

Байдина предупредила, что рискуют не только люди с диагностированной гипертонией или нарушениями сердечного ритма, но и необследованные. "Если говорить о возрасте, то в зоне повышенного риска смерти во сне пожилые люди. У мужчин вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых болезней возрастает после 40-45 лет, у женщин - после 60", - рассказала она.

Кардиолог добавила, что спасти человека могут близкие, если обратят внимание, что он посинел или у него похолодели руки и ноги. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, по ее словам, нужно следить за артериальным давлением и пульсом, а после 40 лет периодически посещать терапевта и кардиолога.