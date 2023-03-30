Названы болезни, которые провоцирует ротавирус

Ротавирус может спровоцировать серьезные болезни. Об этом "Газете.Ru" cообщил д.м.н., исполнительный директор Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням Денис Усенко, передает Day.Az.

По словам специалиста, на фоне ротавирусной инфекции также могут развиться судорожный синдром с развитием энцефалита, пневмония, панкреатит и энцефалопатия.

"По данным исследования российских ученых, у пациентов с ротавирусной инфекцией нередко регистрируется поражение сердца, поражение легких в виде пневмонии, поражение почек. Так, нарушение функции почек регистрируется в остром периоде у пациентов с ротавирусным гастроэнтеритом в 17% случаев", - отметил Усенко.

Как добавил врач, у специалистов вызывает озабоченность изменение сезонности заболеваемости ротавирусом.

"Мы понимаем, что осенью к нашим детям, равно как и в летний период, могут прийти в гости не только энтеровирус, который мы раньше всегда ассоциировали с появлением острой диареи в летнем отпуске, но в том числе и ротавирусная инфекция", - предупредил Усенко.

Как заключил специалист, в этом случае тяжесть течения болезни и наличие сопутствующих поражений других органов и систем могут быть разными.