Врач рассказал о пользе смеха при артрите

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что смех может помочь людям с артритом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что исследованиями доказано, что смех может снижать уровень сахара в крови и ослаблять болевые ощущения при артрите за счет выработки определенных гормонов.

Кроме того, по словам Костюка, смех помогает снять мышечные и эмоциональные зажимы, уменьшая как физическую, так и психологическую усталость.

Врач также указал, что смех положительно влияет на выработку гормонов и у человека лучше работают, например, сердечно-сосудистая и пищеварительная системы.