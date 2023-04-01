https://news.day.az/medicine/1551471.html Врач рассказал о пользе смеха при артрите
Врач рассказал о пользе смеха при артрите
Главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что смех может помочь людям с артритом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он отметил, что исследованиями доказано, что смех может снижать уровень сахара в крови и ослаблять болевые ощущения при артрите за счет выработки определенных гормонов.
Кроме того, по словам Костюка, смех помогает снять мышечные и эмоциональные зажимы, уменьшая как физическую, так и психологическую усталость.
Врач также указал, что смех положительно влияет на выработку гормонов и у человека лучше работают, например, сердечно-сосудистая и пищеварительная системы.
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