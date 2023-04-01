Врач перечислила повышающие риск возникновения диабета продукты

Врач-эпидемиолог Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ Лидия Сопрун 1 апреля рассказала агентству "Прайм" о продуктах, которые могут привести к диабету, передает Day.Az.

Она отметила, что соусы, кетчуп, сосиски, фаст-фуд, консервы, маринованные овощи, суши и роллы, вредны для организма. Кроме того, по ее словам, много сахара в яблоках, винограде, персиках и сухофруктах.

Она также указала, что сметана содержит меньше жиров, чем майонез, но больше углеводов. В то же время из-за лактозы инсулиновый индекс сметаны выше, чем гликемический - как и у любых молочных продуктов.

Сопрун посоветовала читать состав продуктов перед покупкой, с учетом наличия имеющихся заболеваний.