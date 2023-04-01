Врач-кардиолог назвала мифом пользу красных продуктов для сердца

Врач-кардиолог функциональной диагностики клиники Medical On в Красноярске Юлия Черепнина назвала мифом мнение о том, что для профилактики заболеваний сердца нужно потреблять в пищу продукты красного цвета. Об этом в субботу, 1 апреля, она рассказала в беседе с "Газетой.Ru", передает Day.Az.

По ее словам, красные продукты имеют свой цвет по разным причинам, однако не содержат в своем составе элементы полезные для сердца.

Черепнина считает, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний следует ограничить количество поваренной соли в рационе. Кроме того, нужно питаться разнообразно.

"Для работы сердца необходим калий. Поэтому нужно ввести в рацион богатые им продукты. Например, белые сушеные грибы, сухофрукты, сою, пшеничные отруби, бананы, орехи, зелень. К полезным для сосудистой системы относятся также омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. Особенно богата ими жирная рыба - тунец, семга, сардины, лосось", - рассказала кардиолог.



Кроме того, врач рекомендовала употреблять продукты, содержащие растительную клетчатку и железо. Достаточным будет около 400 г овощей и фруктов в сутки.