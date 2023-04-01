Дерматовенеролог объяснила, почему из-за украшений чернеют уши

Иногда после контакта с ювелирными или бижутерными сплавами возникает окрашивание мочек ушей в сероватый, черный или голубой оттенок. Причина этому в том, что в состав большинства сплавов входят соединения меди или никеля. При контакте с себумом и потом кожи, содержащими азот, происходит реакция, которая и приводит к окрашиванию кожи. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог, косметолог клиники Medical On в Санкт-Петербурге Светлана Волосова, передает Day.Az.

"Особенно часто такое окрашивание происходит при некоторых нарушениях обмена веществ, при которых состав пота и кожного сала изменяются. В таком случае стоит обратить внимание на то, есть ли, помимо окрашивания кожи при контакте с металлом, какие-то другие настораживающие симптомы. Например, отеки, неприятный запах пота, нарушение общего самочувствия и работоспособности, слабость, учащенное мочеиспускание, или, наоборот, его задержка, частая жажда. При наличии подобных проявлений стоит обратиться к врачу, чтобы понят, какое заболевание может стоять за незначительной проблемой окрашивания кожи", - предостерегла косметолог.

Вторая причина возможного окрашивания кожи - контакт с полировочной пастой, которую используют для обработки ювелирных изделий на последнем этапе производства. Обычно в таком случае потемнение кожи происходит при первом же контакте с новым украшением. В таком случае чистка украшения и обмывание кожи водой с мылом полностью решают проблему.

Третья возможная причина - попадание косметических средств на украшение. В результате входящие в состав сплава металлы также вступают в химическую реакцию, а её продукты придают некрасивый оттенок коже.

"Обычно во всех трех случаях само окрашивание кожи ушей не несет опасности и является только косметическим недостатком, который легко решается правильным хранением и уходом за украшениями, а также отказом на время от ношения вызвавшего потемнение кожи изделия", - сообщила врач Светлана Волосова.

Она отметила, что обычно, в зависимости от глубины прокрашивания эпидермиса солями металлов, цвет кожи восстанавливается от 14 до 28 дней. Какого-то лечения это не требует.

"Однако окрашивание кожи ушей при контакте с новыми серьгами должно особенно насторожить аллергиков. У них попадание на кожу соединений никеля, хрома, меди из таких украшений иногда может приводить к аллергическим реакциям, признаками которых являются зуд, покраснение и отечность кожи, появление различных высыпаний", - рассказала дерматовенеролог.

В таком случае, по словам эксперта, требуется помощь дерматолога и обязателен отказ от некачественных сережек.

"Качественные ювелирные и бижутерные сплавы достаточно инертны, а потому не вступают в химические реакции при контакте с потом, кожным салом или косметическими средствами. Следовательно, окрашивание дают изделия именно ненадлежащего качества", - объяснила Волосова.

Чтобы не допустить такой проблемы, украшения стоит приобретать в проверенных магазинах, отвечающих за качество товара. При покупке бижутерии стоит отдавать предпочтение гипоаллергенным или медицинским сплавам. Уточнять следует и правила ухода за украшениями, обычно им требуется периодическая чистка с использованием специальных средств, хранение в сухом месте. Также, стоит избегать контакта украшений с косметическими средствами.