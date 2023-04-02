Названы неявные симптомы рака прямой кишки

Онкология толстой кишки не имеет явных симптомов на ранней стадии, однако насторожить человека и стать причиной пройти диагностику на этот вид рака должны периодические спазмы в животе, диарея и запор, а также потеря аппетита. Об этом Gazeta.ru рассказала врач-хирург, колопроктолог, онколог клиники академика Ройтберга Ирина Скоркина, передает Day.Az.

По словам эксперта, рак толстой кишки - опасное заболевание, при котором злокачественная опухоль формируется из слизистой оболочки кишечника.

"Первым симптомом этого вида онкологии часто становятся боли и спазмы в животе. Боль при раке толстой кишки обычно ощущается в животе, но ее точное местоположение может варьироваться. Большинство людей описывают это как тупые спазмы", - констатировала хирург.

Еще два симптома - диарея и запор. Эти признаки могут возникать при частичной непроходимости кишечника из-за опухоли. Запор может возникнуть из-за затруднения прохождения стула через препятствие, за которым следует диарея.

"Кроме того, о раке толстой кишки может говорить ярко-красная или темно-красная кровь в стуле. К этому приводит кровотечение в толстой кишке", - предостерегла колопроктолог.

Следующая причина заподозрить рак - потеря в весе. По словам онколога, Причиной непреднамеренной потери веса при раке является то, что опухоли используют кровь и питательные вещества организма для роста и развития. Кроме того, некоторые опухоли выделяют химические вещества, которые усиливают обмен веществ в организме, что в дальнейшем может привести к необъяснимой потере веса.

"Необычная потеря аппетита - еще один признак, на который следует обратить внимание. Этот признак чаще всего является симптомом рака толстой кишки 4 стадии, что было также отмечено у некоторых людей на раннем этапе", - рассказала врач Ирина Скоркина.

Онколог также рекомендовала прислушиваться к собственным ощущениям, так как на ее практике у пациентов нередко возникало ощущение, что в их организме что-то не так, даже если не было конкретных симптомов, подтверждающих это чувство.

"Доверяйте своей интуиции. Если вы обеспокоены тем, что что-то не так, запишитесь на прием, чтобы поговорить со своим лечащим врачом", - посоветовала эксперт.