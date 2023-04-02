Врачи выяснили, что сокращение сна может привести к гипертонии

Сокращение времени сна и нарушение его режима могут привести к стойкому повышению артериального давления. К таким выводам пришли исследователи из австралийского Университета им. Флиндерса, отчет о работе которых опубликован в журнале Hypertension, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ученых, сокращение времени сна даже на один час или нарушение его биологического режима на 30% увеличивает риск хронического повышения кровяного давления, причем наиболее подвержены этому риску мужчины в возрасте от 30 до 50 лет.

В девятимесячном исследовании Университета Флиндерса приняли участие более 12 тыс. человек, 88% из которых были мужчинами среднего возраста. Каждый из них ежедневно передавал ученым подробные записи о своем самочувствии и данные о показателях кровяного давления. "Мы обнаружили связь между развитием артериальной гипертензии и нарушением режима сна, а также сокращением его времени. Это свидетельствует о том, что нужно не только следить за тем, сколько часов мы спим, но и придерживаться максимально регулярного графика отдыха", - сказала Ханна Скотт, сотрудник университетской лаборатории.

Также ученым удалось выяснить, что нарушение режима сна более чем на 30 минут "приводит к 32% росту риска развития гипертонии". "Нарушение режима сна, как и уменьшение его времени до менее чем шести часов или увеличение до более чем девяти часов, существенно повышает риск развития артериальной гипертензии и негативно влияет на общее состояние сердечно-сосудистой системы", - подчеркнули в университете.

Ученые также сообщили, что намерены повторить свое исследование, увеличив число участников и расширив список показателей, которые им нужно будет передавать. "В дальнейшем мы, вероятно, обнаружим, что нарушение режима сна и бодрствования связано и с другими проблемами сердечно-сосудистой системы", - убеждены они.