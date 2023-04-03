Назван помогающий быстрее уснуть фрукт

Киви, благодаря своему богатому на микроэлементы составу, может улучшить качество сна уже через месяц после регулярного употребления. Фрукт, помогающий быстрее уснуть, назвало издание Mirror со ссылкой на специалистов по сну компании BedKingdom.co.uk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты объяснили, что недостаточный или некачественный сон ночью может привести к множеству проблем со здоровьем, а также снизить физическую и умственную работоспособность в течение дня. Однако употребление киви - отличный способ улучшить сон.

По их словам, киви всего за месяц регулярного употребления вечером может помочь быстрее засыпать, спать дольше и лучше отдыхать.

Кроме того, специалисты рекомендовали не пить кофе и другие содержащие кофеин напитки перед сном, так как они мешают нормальному сну.