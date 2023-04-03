Стоматолог назвала допустимую частоту потребления сладкого

Стоматологи выделяют условно полезные и вредные сладости. О том, как часто можно есть сладкое без вреда для зубов, и какие из них относятся к полезным, "Известиям" 3 апреля рассказала стоматолог-терапевт "СМ-Стоматология" Людмила Шемякина, передает Day.Az.

"К условно полезным сладостям относится натуральный мармелад, горький шоколад, натуральная пастила. К вредным - ирис, карамель и леденцы. Эти сладости прилипают к зубам, забиваются в промежутки и длительное время сохраняются в ротовой полости, что способствует развитию кариеса", - рассказала Шемякина.

Говоря о том, как часто можно есть сладости без вреда, стоматолог привела рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым, такие продукты можно есть не более одного-двух раз в неделю.

Кроме того, как отметила врач, сладкое нужно есть как десерт после основного приема пищи. По ее словам, ни в коем случае нельзя перекусывать сладким или заменять основной прием пищи.

"Детям можно давать сладости один раз в день после завтрака или обеда. Количество таких продуктов, которое безвредно для ребенка, зависит от его возраста. Так, детям от четырех до шести лет можно съедать не более двух конфет в день. В возрасте с 6 до 12 лет категорически нельзя злоупотреблять сладким, потому что в этот период созревает эмаль и происходит формирование зубов на всю оставшуюся жизнь", - предупредила Шемякина.

В заключение она рекомендовала после сладкого чистить зубы, чтобы минимизировать риск возникновения кариеса и нейтрализовать негативное воздействие сахара. В таком случае, по ее словам, это будет безвредно для зубов.