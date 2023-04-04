Врач предупредила об опасности отказа от пищи после шести вечера
Перервы между едой длительностью более 12 часов могут нанести серьезный вред здоровью, страдают эндокринная система и головной мозг. Об этом радио Sputnik сообщила врач-диетолог Анна Белоусова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Если соблюдать строгую диету и ограничивать себя в пище после шести вечера, то это грозит резкими колебаниями уровня глюкозы в организме, что впоследствии может привести к нарушениям в работе головного мозга и негативно скажется на эндокринной системе.
"Если вы поели в шесть вечера и до утра отказались от еды, то получается очень длительный период "голодной крови". Даже если вы позавтракаете в шесть утра, то это все равно будет 12 часов без еды. Человеческий организм не может без вреда для здоровья обходиться без пищи по 12 и более часов. Поэтому после шести часов вечера есть можно и нужно", - предупредила врач.
Диетолог порекомендовала употреблять перед сном легкую и низкокалорийную пищу, отлично подойдет творог и другие кисломолочные продукты.
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