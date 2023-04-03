О том, какое выбрать волшебное средство от морщин - ботулотоксин или ботокс, рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева.

Процедуры с использованием ботулинического токсина или нейропротеина, одни из самых популярных и действенных в эстетической медицине.

Всем известно заболевание ботулизм, где симптомы болезни вызывает бактерия Clostridium botulinum. Заболевание возникает при употреблении в пищу испорченных консервированных продуктов, либо некачественных колбасных продуктов. В переводе "ботулизм" от латинского botulus -колбаса, а сам ботулотоксин буквально колбасный яд.

История ботулотоксина началась с 1950 г, когда ученые открыли, что это вещество способно быть не только ядом, а также и лекарством. Американский офтальмолог Алан Скотт впервые в 1978 г после исследования на обезьянах начал успешно применять ботулотоксин у пациентов -добровольцев, страдающих косоглазием и блефароспазмом. Американская фармакологическая компания Allergan, выкупила права владения и распространения ботулотоксина. Так появился ботокс - первый коммерческий медицинский препарат на основе ботулотоксина.

В декабре 1989 года FDA официально разрешило использовать ботокс для лечения неврологических заболеваний. Положительное действие на морщины на лице случайно обнаружила другой офтальмолог Джейн Каррузерс. Она поделилась исследованиями со своим супругом Алайстером, дерматологом.

В 1990 году супруги Каррузерс опубликовали первые исследования положительного, можно сказать, волшебного действия ботулотоксина в борьбе с морщинами. Лишь только в 2002 году FDA официально одобрило применение препарата в эстетической медицине - для устранения мимических морщин. Таким образом, началась эра ботулотоксина, эра ботокса.

Хоть и ботулотоксин используется давно и широко, но до сих пор много мифов, предрассудков, вопросов связанных с данным препаратом и процедурой.

Для каких целей используется ботулотоксин в эстетической медицине?

Прежде всего для устранения мимических морщин в области лба, глаз. Часто в рекламных статьях в социальных сетях мы видим термин "full face botox"- в переводе означает full -полный, face лицо. Значит ли это инъекции ботулотоксина на все лицо? Но часто придя на процедуру "full botox" вам сделают инъекции ботулотоксина только на область лба и глаз.

На самом деле, термин full botox означает инъекции ботулотоксина на все лицо, не только лоб и глаза. Верхняя треть лица - лоб, глаза, средняя треть - нос (устранение кроличьих морщин, поднятие кончика носа, сужение носа). Если есть показания, вводим для устранения гингивальной улыбки - при улыбке обнажается десна. Также в нижней трети лица - подбородок, кисетные морщины над верхней губой, марионеточные морщины или так называемые морщины скорби.

А также вводим ботулотоксин в мышцу шеи - платизму, тем самым расслабляя ее в итоге давая лифтинг шеи, а также лица. Данная техника называется "Неффертити ботокс". Говоря про нижнюю треть лица, стоит отметить и инъекции ботулотоксина в область жевательных мышц.

Данная техника используется для устранения гиперактивности данной мышцы, которая проявляется при заболевании, называемый бруксизмом, когда пациент неконтролируемо сжимает жевательные мышцы в стрессовых ситуациях во сне.

Когда наступает эффект от инъекций ботулотоксина ?

Эффект проявляется на 3-10 день после проведения процедуры.

Сколько длится эффект от процедуры?

Это очень индивидуально. Зависит от организма пациента, от образа жизни, от принимаемых тех или иных медикаментов, от возраста итд. В среднем эффект длится от 3 до 6 месяцев. Многие боятся, что после инъекций ботулотоксина лицо станет маскообразным, без эмоций. Все зависит от профессионализма врача, который проводит данную процедуру, от выбранных доз и схем введения.

Безопасны ли инъекции ботулотоксина?

Ботулотоксин - это протестированный, прошедший множество клинических испытаний, утвержденный в мире и прошедший проверку временем препарат.

Есть ли противопоказания к процедуре?

Беременность, лактация, острые инфекционные заболевания, приём тех или иных медикаментов (например, антибиотиков, антикоагулянтов), заболевания нервной системы являются противопоказаниями к процедуре.

Инъекции ботулотоксина и инъекции для заполнения морщин - это одно и то же?

Ответ будет таким, что это абсолютно разные препараты. Инъекции филлеров придают объем и приподнимают кожу, цель же инъекций ботулотоксина - расслабить и блокировать работу мимических мышц.

Как часто нужно повторять инъекции ботулотоксина?

Желательно повторять не ранее 6 месяцев.

И самое главное, будьте внимательны, чтобы препарат ботулотоксина был сертифицированным в Азербайджане, известен во всем мире и имел бы большую изученную клиническую базу.

В противном случае не миновать побочных эффектов. Не гонитесь за дешевыми ценами, берегите своё здоровье и красоту.

Ваш доктор красоты, Севиндж Абдуллавева