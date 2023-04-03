Названы основные причины заложенности носа весной

Основные причины заложенности носа весной назвал в беседе с "Мослентой" врач-терапевт, ведущий специалист столичной сети клиник "Семейная" Александр Лаврищев. Он предупредил о влиянии на дискомфорт в носу резкой смены температуры на улице, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Заложенность носа возникает, когда ткани в носовой полости отекают и воспаляются, при этом кровеносные сосуды внутри слизистой оболочки носа расширяются, вызывая приток крови", - объяснил врач.

Спровоцировать заложенность носа могут разные факторы, включая аллергию, вирусные и бактериальные инфекции, а также аэрозоли, сильно пахнущие вещества, дым или резкая смена температуры на улице, отметил Лаврищев.

Заложенность носа, по его словам, может быть симптомом самых разных заболеваний, но наиболее часто это простуда, грипп, коронавирус, аллергический ринит, синусит, полипы носа и искривление носовой перегородки (состояние, при котором тонкая костная стенка между носовыми ходами смещена в одну сторону, что вызывает затруднение дыхания через нос с пораженной стороны).

Сосудосуживающие капли не следует использовать дольше трех-пяти дней, так как они могут вызвать медикаментозную зависимость, посоветовал врач.

Облегчить заложенность носа поможет использование увлажнителей воздуха дома, продолжил собеседник "Мосленты". Если заложенность носа вызвана аллергией, необходимо по возможности избегать воздействия провоцирующих факторов.

"Важно обратиться к врачу, если у вас постоянная или сильная заложенность носа, которая мешает вам выполнять свои повседневные дела", - призвал терапевт.