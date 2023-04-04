Врач-психиатр рассказал о способах избавиться от стресса

Врач-психиатр института мозга человека РАН Вадим Гагин рассказал, чтобы избавиться от психологического напряжения, необходимо отслеживать свое эмоциональное состояние и окружающих, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"По статистике, опять же, каждый четвертый человек в своей жизни сталкивается с психическими заболеваниями. И это касается не только тревоги и депрессии, но и других расстройств", - приводит его слова "Газета.Ru".

Согласно его мнению, важно отслеживать свое ментальное состояние и вовремя обращаться к психологам и психиатрам.

Кроме того, он добавил, что беседы с квалифицированными специалистами помогут не допустить развития тяжелых состояний.

По словам врача-психиатра, следующее поколение будет более просвещенным в области ментального здоровья. Люди будут вовремя обращаться за поддержкой не только для решения проблемы, но и в целях профилактики.