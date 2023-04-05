Названы болезни, которые «маскируются» под усталость

Психотерапевт и кандидат медицинских наук, невролог Ольга Голубинская рассказала радио Sputnik, что под маской хронической усталости могут скрываться различные заболевания. Так, по ее словам, обычная усталость исчезает после отдыха, и это основное отличие естественной реакции организма на нагрузки в отличии от патологического состояния, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт указала, если после ночной смены или тяжелых переговоров у человека нет сил, то это обычная усталость. Новые силы появляются после отдыха. Если человек после тяжелой работы высыпается, то настроение его улучшается и работоспособность восстанавливается.

Но если усталость постоянная и не исчезает несмотря на все усилия, даже после отпуска, то следует пойти к врачу, указала Голубинская.

Плохим признаком является постоянное ощущение утомления, это может быть признаком психических расстройств, сахарного диабета. Подобные симптомы вызывает и нарушение функции щитовидной железы.

Хроническая усталость - это симптом депрессии, субдепрессивного состояния, психосоматического синдрома или соматоформного расстройства.

Иногда усталость связана с гипотиреозом - сниженной функцией щитовидной железы или диабетом.

Все эти расстройства также могут сопровождаться нарушением сна, снижением интереса к жизни, изменениям в аппетите.