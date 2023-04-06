Врач предупредил о смертельной опасности варикоза

О смертельной опасности варикозного расширения вен в передаче "О самом главном" на телеканале "Россия 1" заявил доктор и телеведущий Александр Мясников. Он назвал это заболевание одной из причин развития тромбоэмболии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, риск тромбоэмболии повышается у людей, имеющих проблемы с венами и ведущих малоактивный образ жизни. Однако закупорка сосуда тромбом может произойти и по ряду других факторов, пояснил эксперт.

По его словам, в случае развития тромбоэмболии оторвавшийся тромб попадает в циркулирующую кровь и с ее током идет в правые отделы сердца и предсердие, а затем в легкое, где может закупорить один из его сегментов.