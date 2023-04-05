Врач раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец

Дерматолог из Сиднея, Австралия, Шрейя Андрик раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец. Соответствующий материал появился на сайте издания News.com.au, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, если после принятия душа оставить изделие на некоторое время в ванной, то оно послужит отличной средой для размножения бактерий. В связи с этим она посоветовала менять полотенце каждые три дня. "Если вы принимаете душ чаще одного раза в день, возможно, вам захочется прибегать к стирке чаще", - пояснила Андрик.

Также медик порекомендовала использовать для лица и тела разные полотенца. По ее словам, особенно данное правило распространяется на людей, у которых кожа склонна к акне. "В противном случае вы перенесете масла, грибки и бактерии с волос, ягодиц и других части тела на лицое", - предупредила собеседница издания.