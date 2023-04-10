Названы приводящие к сердечно-сосудистым заболеваниям «полезные» привычки

Есть привычки, которые считаются полезными, но на самом деле негативно влияют на здоровье. О том, как диеты, БАДы и спорт могут навредить сердечно-сосудистой системе, "Известиям" 5 апреля рассказала врач-эндокринолог "ИНВИТРО-Урал" Елизавета Кардапольцева, передает Day.Az.

Одной из таких псевдополезных пищевых привычек, которые могут навредить сердечно-сосудистой системе, врач назвала приверженность к палеолитической диете (палео-диета). Суть ее заключается в употреблении большого количества красного мяса, когда из рациона исключают бобовые, молочные продукты, злаки и сахар.

"Чрезмерное употребление красного мяса приводит к повышению уровня триметиламина-N-оксида (TMAO) в организме, который влияет на состояние сосудов, и такая диета постепенно приводит к проблемам в работе ЖКТ и, как ни странно, к лишнему весу. Самая полезная и сбалансированная диета и не только для сердечной-сосудистой системы, а в целом для организма, - средиземноморская", - отметила Кардапольцева.

Эндокринолог также обратила внимание на то, что современная доказательная медицина не рекомендует разделять продукты на "хорошие и плохие", "полезные и вредные", так как "вредно или полезно" - зависит от частоты их употребления и объема.

Вместо этого она рекомендовала использовать так называемый метод тарелки - 50% ее составляют овощи, 25% белок и 25% медленные углеводы. Если питаться так регулярно, то это будет самым лучшим средством получения натуральных микроэлементов, отметила эндокринолог.

Также врач предостерегла от употребления БАДов, так как, по ее словам, точно неизвестно, какое количество того или иного вещества содержится в добавке и как организм на них отреагирует.

"Последствием длительного бесконтрольного употребления БАДов могут стать токсический гепатит или острая печеночная недостаточность. Поэтому БАДы лучше просто заменить на натуральное питание и не доверять мнению, что в современных продуктах нет полезных веществ: большинство овощей и фруктов даже после заморозки сохраняют клетчатку, часть витаминов и микроэлементов", - посоветовала Кардапольцева.

Также она обратила внимание, что любая физическая активность стимулирует сердечно-сосудистую систему. Поэтому нужно быть очень осторожным в выборе тренировок, а также желательно предварительно проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний. В особенности это касается людей с такими заболеваниями, как повышенное артериальное давление или инфаркты/инсульты в прошлом.

"Если никаких проблем нет, то можно заниматься в том режиме, в котором комфортно. Что касается бега, то кроме нагрузки на сердечно-сосудистую систему он сильно влияет на коленные суставы и голеностоп. Вообще бег лучше заменять на ходьбу по дорожке с уклоном или использовать такой тренажер, как эллипсоид", - подытожила врач.