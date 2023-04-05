Аллерголог-иммунолог назвала опасность затяжной аллергии

Принято считать, что пик сезонных аллергий приходится на апрель, но на самом деле все зависит от погодных условий. Если весна выдалась ранней и теплой, аллергическая реакция может дать о себе знать уже в марте, а при холодной и снежной весне старт сезона вполне может "съехать" и на вторую половину мая. Как передает Day.Az, об этом в статье "Газеты.Ru" о весенних изменениях в психике и внешности рассказала аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Манило:

"Сильнее всего от аллергии страдают глаза и нос, чьи слизистые напрямую контактируют с аллергенами. К основным симптомам относят заложенность носа, зуд, частое чихание, "текущий" нос, раздражение глаз, повышенное слезоотделение. Со временем у человека может развиться хронический аллергический ринит - насморк, аллергический конъюнктивит - раздражение слизистой глаз и даже астма с такими серьезными симптомами как тяжелый кашель и удушье".

Аллерголог-иммунолог предупреждает, что аллергия вредит иммунитету, так как аллергены представляют собой чужеродные белки:

"Когда они попадают в организм, иммунная система активируется и переходит на работу "в усиленном режиме". Если контакт с раздражителем длится слишком долго, со временем силы иммунитета истощаются, а сопротивляемость человека инфекциям падает. Это состояние называется иммунодефицитом".