Выявлена причина потери памяти после COVID-19

Специалисты Федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ) выявили причину потери памяти после COVID-19. Выводы исследования опубликованы в журнале Cell Reports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что у многих перенесших коронавирусную инфекцию развивается постковидный синдром, который среди прочих проявлений выделяется нарушением когнитивных способностей и памяти.

Теперь удалось выяснить механизмы, стоящие за этим симптомом. В мозг лабораторных мышей вводили спайковый белок SARS-CoV-2 - токсичный протеин патогена, позволяющий коронавирусу проникать в клетку-хозяина. Изучив мозг подопытных, специалисты идентифицировали рецептор TLR4, который при связывании со спайковым белком вызывает нейровоспаление, приводящее к удалению макрофагами контактов между нейронами. В результате у испытуемых фиксировались проблемы с памятью.

Причем этот процесс наблюдался не только у мышей, но и у людей. Кроме того, у лиц, имеющих генетические вариации, связанные с изменениями в TLR4, имелся более высокий риск развития поздних нарушений памяти после заражения SARS-CoV-2.

Авторы подчеркивают, что спайковый белок играет центральную роль в развитии когнитивных изменений после COVID-19. А TLR4 является перспективной целью для разработки профилактических и терапевтических методов борьбы с нарушениями памяти, спровоцированных коронавирусом.