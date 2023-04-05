Плохой сон вдвое увеличил риск астмы

Китайские ученые выявили, что плохой сон вдвое увеличивает риск астмы. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Open Respiratory Research, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В процессе исследования были проанализированы данные 455 тысяч участников в возрасте от 38 до 73 лет в период с 2006 по 2010 год. Всех испытуемых попросили ответить на вопросы об их режиме сна. Ответы были подразделены по раннему или позднему хронотипу ("жаворонок" или "сова"), продолжительности сна, наличию бессонницы, храпа и чрезмерной дневной сонливости.

Здоровый режим сна определялся как ранний хронотип, где продолжительность составляла семь-девять часов, а бессонница, храп или дневная сонливость отмечены не были. Также была учтена генетическая предрасположенность к астме.

Всего 73 тысячи человек соответствовали факторам здорового режима сна, 284 тысячи - промежуточным критериям, а 97 тысяч - факторам плохого режима сна. Примерно у каждого третьего испытуемого имелся высокий генетический риск (150 тысяч человек), а еще у трети (151 тысяча) - средний.

За период наблюдения астма была диагностирована у 17 836 человек. У них чаще фиксировали более низкий уровень образования и нездоровые модели сна, а также ожирение и другие факторы, в том числе генетические.

При этом у людей с повышенной генетической предрасположенностью на 47 процентов чаще диагностировалась астма, а у лиц с плохим режимом сна вероятность была на 55 процентов выше. У участников с высоким генетическим риском, которые также сообщали о плохом режиме сна, было на 122 процентов больше шансов обнаружить у себя астму, чем у людей со здоровым режимом сна и низким генетическим риском.