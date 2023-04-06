Назван метод, как самостоятельно определить дефицит витамина C

Витамин С можно получить из многих продуктов, но не у многих такие продукты, как, например, клубника, квашеная капуста и шиповник, присутствуют в рационе. Кроме этого, термическая обработка продуктов разрушает структуру витамина С. Медики рассказали "Газете.Ru", как обеспечивать организм витамином C, передает Day.Az.

По словам к.м.н., врача-эндокринолога, эксперта компании SOLGAR Полины Игнатьевой, аскорбиновая кислота - мощный антиоксидант, который помогает защитить организм от процессов старения и стрессов, стимулирует работу иммунитета, участвует в синтезе коллагена, его ежедневное поступление в достаточном количестве должно быть обязательным. Особенно это касается людей со сниженным иммунитетом, дефицитом железа, спортсменов, курильщиков и детей.

"Суточная потребность в витамине С составляет 30-60 мг для детей, 70-90 мг для подростков, взрослым 90 мг, беременным 100-120 мг в сутки", - заявила она.

Поскольку получить нужное количество витамина C из продуктов получается редко, многие обращаются к приему нутриентов. При подборе БАД необходимо провести лабораторную диагностику, но узнать о нехватке витамина С можно самостоятельно.

"Для оценки дефицита витамина С можно провести пробу щипка. Для этого захватите кожную складку указательными и большими пальцами обеих рук. Расстояние между пальцами левой и правой руки должно быть около 2-3 мм. После этого сместите части складок кожи в противоположном направлении. Если на этом месте появилось кровоизлияние, то это говорит о чрезмерной ломкости капилляров, то есть и дефиците витамина С", - пояснила Катерина Падолка, интегративный нутрициолог, член Европейского Университета Долголетия, эксперт компании SOLGAR.

Также к числу самых эффективных методов определения уровня витамина C можно отнести сдачу анализа крови или мочи, который может назначить врач.