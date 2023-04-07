Врач назвала причины желтого цвета ногтей

Часто люди считают изменения пластин "возрастными", однако причина может крыться в патологиях. Об этом "Газете.Ru" рассказала дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова, передает Day.Az.

"В первую очередь при изменениях ногтевых пластин исключается грибок ногтей (онихомикоз) путем проведения микроскопического исследования. В случае отрицательного результата открывается более расширенный диагностический поиск. Затем исключаем кожные заболевания, первичный процесс которых может развиваться на ногтях (красный плоский лишай, псориаз, экзема, атопический дерматит и так далее)", - комментирует доктор.

Элина Ахматова отмечает, что ногтевые пластины приобретают желтый цвет от курения (за счет табачных смол), на фоне длительного ношения искусственного покрытия (гель-лаки), а также при использовании некачественных материалов для маникюра.

Также, по словам дерматовенеролога, ногти бывают желтого цвета при серьезных нарушениях в организме: "На фоне химиотерапии и интоксикации при длительном приеме лекарственных препаратов. При дефицитах витаминов, микро- и макроэлементов. При системных заболеваниях (патология желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы, патологии лимфатической системы), которые опосредованно влияют на ногти".