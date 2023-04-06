Врач предупредил об опасных последствиях игнорирования постоянного насморка

Постоянный насморк нельзя игнорировать, так как он может привести к опасным последствиям, например, носовым полипам и инфекциям среднего уха. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-оториноларинголог АО "Медицина" Игорь Маневич, передает Day.Az.

По словам эксперта, причинами постоянной заложенности носа или хронического ринита могут быть частые инфекционные заболевания, аллергии, аденоидит, синусит, а также внешние раздражители: курение, пыль, загрязненный воздух, длительный прием некоторых препаратов.

"Хронический ринит сопровождается выделениями - слизью или гноем, заложенностью носа, ощущением сухости и чиханием. Эти симптомы говорят о том, что стоит обратиться к врачу", - рассказал оториноларинголог.

Он отметил, что для диагностики заболевания специалист проведет осмотр и при необходимости назначит анализ крови, бактериологические исследования, компьютерную томографию или рентгенографию пазух носа.

"Если не лечить хронический ринит, можно столкнуться с осложнениями. Одно из них - носовые полипы, которые иногда достигают таких размеров, что могут затруднять дыхание. На фоне постоянного насморка часто возникают и инфекции среднего уха, напрямую связанного с носоглоткой. Человек также может быстрее уставать, замечать за собой снижение работоспособности, страдать головной болью. Поэтому игнорировать хронический ринит ни в коем случае нельзя", - констатировал Игорь Маневич.

Врач добавил, что для профилактики постоянного насморка необходимо следить за уровнем влажности в помещении - он должен быть около 60%, проветривать комнату, избегать загрязненных пространств. Также не стоит длительно принимать сосудосуживающие назальные препараты, злоупотреблять алкоголем и курением.