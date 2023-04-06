Врач объяснил причину запрета пить и есть перед операцией

Из-за приема пищи или воды перед наркозом возможны осложнения. В частности, пациент может задохнуться из-за рвотных масс, рассказал "Известиям" 6 апреля главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус, передает Day.Az.

Ранее в этот день сообщалось, что в Карелии ученица начальных классов чуть не погибла во время проведения операции из-за обмана матерью врачей. Уточняется, что накануне операции родителей девочки уведомили о запрете есть и пить перед наркозом. В свою очередь, мать позволила дочке выпить целый стакан воды, но настойчиво скрывала это от врачей. В результате во время операции ребенку стало плохо - изо рта и носа у нее потекла вода. Благодаря действиям медиков, девочку удалось спасти.

"Осложнения из-за приема пищи или воды вовремя наркоза возможны. Особенно если проводят интубацию - вставляют трубочку в дыхательные пути. В этом случае у человека может возникнуть рвотный рефлекс. Если у него при этом есть что-то в желудке, пациент может просто задохнуться рвотными массами, поэтому не рекомендуется есть и пить перед операцией", - объяснил Продеус.

Комментируя случай в Карелии, он отметил, что врач-анестезиолог должен был знать о том, что ребенок пила воду, и, если бы родители сообщили ему об этом, то он бы вел себя по-другому.

"Ответственность родителей за сознательный обман врача и причинение ребенку вреда должна быть, но таких прецедентов не было. Таких родителей никто не наказывает, потому что это очень сложный механизм. Его инициатором может быть врач, но, чтобы этого добиться, ему придется обратиться в органы опеки", - подчеркнул Продеус.