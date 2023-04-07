Названа причина высокого риска инсульта

Согласно новому исследованию, у людей, у которых есть проблемы со сном, больше шансов получить инсульт, сообщает журнал Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Проблемы со сном включали слишком много или слишком мало сна, длительный сон, плохое качество сна, храп, фырканье и апноэ во сне. Кроме того, те, у кого было пять или более из этих симптомов, имели еще больший риск развития инсульта. Исследование не показывает, что проблемы со сном вызывают инсульт. Оно показывает только ассоциацию.

"Наши результаты не только показывают, что индивидуальные проблемы со сном могут увеличить риск инсульта, но наличие более пяти из этих симптомов может привести к пятикратному увеличению риска инсульта по сравнению с теми, у кого нет проблем со сном", - сказал автор исследования Кристин Маккарти, университета Голуэя в Ирландии.

В международном исследовании приняли участие 4496 человек, в том числе 2243 человека, перенесших инсульт, и 2253 человека, у которых не было инсульта. Средний возраст участников составил 62 года.

Участников спрашивали об их поведении во сне, в том числе о том, сколько часов они спали, о качестве сна, дремоте, храпе, фырканье и проблемах с дыханием во время сна.

Люди, которые спали слишком много или слишком мало часов, были более склонны к инсульту, чем люди, которые спали среднее количество часов.

Исследователи обнаружили, что у людей, которые спали менее пяти часов, вероятность инсульта была в три раза выше, чем у тех, кто спал в среднем семь часов.

Исследователи также изучали проблемы с дыханием во время сна, включая храп, фырканье и апноэ во сне. Люди, которые храпят, на 91% чаще болеют инсультом, чем те, кто этого не делает, а люди, которые храпят, почти в три раза чаще страдают от инсульта, чем те, у кого нет храпа. У людей с апноэ во сне вероятность инсульта была почти в три раза выше.

После обширной поправки на другие факторы, которые могут повлиять на риск инсульта, такие как курение, физическая активность, депрессия и употребление алкоголя, результаты остались аналогичными.

"Благодаря этим результатам врачи могли бы проводить более ранние беседы с людьми, у которых проблемы со сном", - сказал Маккарти. Вмешательства по улучшению сна могут также снизить риск инсульта и должны стать предметом будущих исследований.