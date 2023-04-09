Ученые создали крупные наноклетки для доставки препаратов внутрь организма

Ученым удалось создать наноклетки крупного размера для доставки лекарств к внутренним органам. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Кембриджский университет.

Наноклетки (в значении "решетки", а не биологические клетки) - это крошечные искусственные контейнеры, которые можно использовать для доставки терапевтических средств в нужное место в организме. При этом молекулы лекарств бывают очень крупными и потому не помещаются в стандартные крошечные контейнеры.

Теперь Кай Ву и его коллеги смогли преодолеть трудности, возникающие при самосборке крупных наноклеток. Их процесс самосборки вдохновлен природными биологическими системами, и с его помощью они смогли построить крупные искусственные наноклетки, самая большая клетка имела закрытый объем более 92 кубических нанометров - рекорд среди всех когда-либо созданных в этом классе. Некоторые наноклетки были больше, но они обладали открытой конструкцией, и молекула действующего вещества из них "вываливалась".

Авторы надеются, что их изобретение можно использовать для доставки более крупных терапевтических биомолекул в определенные части тела. Исследователи также отмечают, что большие внутренние полости наноклеток могут служить платформой для связывания больших биомолекул, таких как гидрофобные мембранные белки или протеазы, которые могут быть полезны при разработке лекарств.