Ученые впервые подтвердили случаи заражения плода коронавирусом от матери

Ученые из Университета Майами впервые подтвердили, что вирус SARS-CoV-2 (COVID-19) проник через плаценту инфицированных матерей и вызвал повреждение головного мозга у младенцев, которых они вынашивали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом исследователи заявили на специальном брифинге.

Ранее медики предполагали, что плод может заразиться от матери через плаценту, однако подтвержденных случаев до этого установлено не было.

"Это первый случай, когда нам удалось установить вирус в органе плода с трансплацентарным переходом", - сообщил на брифинге доктор Майкл Пайдас, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Университета Майами.

У новорожденных с первых дней жизни наблюдались судороги. Примечательно, что ни у одного из новорожденных тест на коронавирус не оказался позитивным, однако у обоих в крови наблюдался высокий показатель антител к COVID-19.

По словам врачей, один из младенцев скончался в возрасте 13 месяцев, а другой находится под наблюдением.

Исследователи также призвали беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19.