Врач предупредила об опасности прерывистого сна

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала "Москве 24" о заболеваниях, на которые может указывать прерывистый сон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, проблемы со сном могут быть проявлением инфекционных заболеваний или указывать на проблемы с кровообращением в мозге.

"Тяжелые органические заболевания головного мозга могут вызывать прерывистость сна. Речь идет про опухоли", - сказала Романенко.

Кроме того, по ее словам, к пробуждениям по ночам могут привести нарушения сердечного ритма.