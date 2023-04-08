https://news.day.az/medicine/1553332.html Врач предупредила об опасности прерывистого сна
Врач предупредила об опасности прерывистого сна
Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала "Москве 24" о заболеваниях, на которые может указывать прерывистый сон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В частности, проблемы со сном могут быть проявлением инфекционных заболеваний или указывать на проблемы с кровообращением в мозге.
"Тяжелые органические заболевания головного мозга могут вызывать прерывистость сна. Речь идет про опухоли", - сказала Романенко.
Кроме того, по ее словам, к пробуждениям по ночам могут привести нарушения сердечного ритма.
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